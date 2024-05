di Redazione

A Poggio Sannita (Is) anche quest’anno, in occasione della XIV Giornata Nazionale della Dimore Storiche, Palazzo Iacovone / Casa natale del Prof. Cosmo de Horatiis, padre divulgatore dell’Omeopatia Italiana e medico di camera del Re Francesco I di Borbone (1825-1830), apre le sue porte.

Un entusiasmante percorso all’interno del Palazzo medievale consente di ammirare da vicino libri, documenti, opere d’arte, manoscritti di pregio e di grande valore storico della biblioteca privata con oltre 2.000 volumi dal 1700 alla fine del secolo scorso, tra cui alcuni di particolare interesse, come i saggi originali di de Horatiis e l’originale della Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1947 con la Costituzione della Repubblica Italiana.

L’emozione prosegue con l’accesso dall’interno al sotterraneo ove si sviluppa uno tra i più antichi frantoi ipogei d’Italia, opera di archeologia industriale, interamente conservato e restaurato con meticoloso impegno.

Le visite gratuite, guidate direttamente dal proprietario, previste negli orari: 10:00 – 11:30 – 15:00 – 16:30 e 18:00 , per max 8 ps. a turno, si possono prenotare utilizzando la mail anticofrantoioiacovone@gmail.com, oppure Whatsapp al 334.2253485.

E’ previsto l’ingresso di € 5.