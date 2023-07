La Sagra della Bistecca e tant’altro al Villaggio Rurale Le Sette Querce di Monte Cesima di Roccapipirozzi Alta dal 28 luglio al 12 agosto.

Piace tantissimo, per cui gli ideatori ne propongono quest’anno l’XI ^ edizione ! Trattasi della bistecca, della quale appunto il Villaggio Rurale Le Sette Querce di Monte Cesima di Roccapipirozzi presenta l’XI° Sagra della Bistecca, appuntamento gustativo dal 28 luglio al 12 agosto prossimo con tant’altro tra divertimenti, intrattenimenti ect. Due settimane di full immersion con la tipica e caratteristica Sagra della Bistecca in altura all’estremo ovest del Molise, con “contorni” di musica dal vivo, spettacoli, balli ed eventi. Nel programma dell’iniziativa “special Braciamiancora la tribù dei barbecue” con bistecche di tutte le taglie : da gr. 300 ossia taglia M, gr. 500 (L) e kg 1 (XL), nonché gran menù di antipasti e contorni no limit, oltre a dessert a volontà.