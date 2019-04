La Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, celebrerà anche quest’anno il Women’s Football Day. In ogni regione italiana sono attuate delle iniziative volte a celebrare la giornata nazionale dedicata al calcio femminile. Anche il Settore Giovanile e Scolastico del Molise, guidato dal Coordinatore Federale dott. Gianfranco Piano. ha messo in moto la macchina organizzativa per l’evento che si terrà domani, 16 aprile 2019, al campo Acli di Campobasso a partire dalle ore 9.00.

L’evento, curato dalla Delegata all’Attività Scolastica prof.ssa Teresita Felaco, coinvolgerà le alunne di sedici istituti scolastici della provincia di Campobasso. Nel corso della fase dedicata al progetto scolastico “Ragazze in Gioco” sono in programma degli incontri tra le studentesse protagoniste dell’evento i cui esiti decreteranno la formazione finalista che accederà alle finali nazionali dei Campionati Studenteschi in programma a Giulianova dal 14 al 18 Maggio. Inoltre, nel corso della manifestazione una società sportiva ed un istituto scolastico riceveranno un riconoscimento.