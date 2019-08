Soddisfatta l’Amministrazione Comunale per aver centrato un altro obiettivo fruibile gratuitamente da tutta la cittadinanza. Anche il comune di Roccamandolfi usufruirà del progetto“Piazza Wi-fi Italia”.

Il progetto, fortemente voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’applicazione dedicata, a una rete wi-fi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. I lavori di sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale sono stati affidati a Infratel Italia società in-house del MISE, il 23 gennaio 2019, con la sottoscrizione del Decreto da parte del Ministro Di Maio. La priorità è stata assegnata alle richieste dei piccoli Comuni con popolazione al sotto dei 2.000 abitanti.

Il Comune di Roccamandolfi ha fatto richiesta di punti wi-fi direttamente online, registrandosi sulla nuova piattaforma web. A seguito della registrazione sono stati approvati 2 punti Wi-Fi che sono stati installati in piazza G.Marconi e in Piazza della Repubblica e sono operativi da giovedì 14 agosto 2019. L’App Wi-Fi°Italia°it, che potrà essere scaricata gratuitamente, permette a tutti i cittadini di accedere gratuitamente a tutte le reti federate distribuite sul territorio nazionale e a tutti gli hot spot in corso di realizzazione nei Comuni.

Scaricata l’App basterà seguire la procedura di registrazione in soli pochi passaggi attraverso l’inserimento di alcuni dati anagrafici. Una volta registrati sarà possibile navigare senza la necessità di doversi nuovamente autenticare.