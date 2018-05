Il titolare di un noto negozio di abbigliamento commissiona, ad un web designer venafrano, la progettazione di un sito web per pubblicizzare la propria attività commerciale. Fin qui nulla di strano, il sito viene regolarmente realizzato e l’autore riceve il suo compenso come stabilito tra le parti. I problemi arrivano quando il sito risulta essere bloccato e non è più visibile agli utenti.

A questo punto, l’imprenditore, si rivolge alla Polizia Postale credendo di essere vittima di un hacker. Dalle indagini svolte arriva l’amara sorpresa, perchè a bloccare il sito, è stato proprio colui che lo aveva realizzato e che chiedeva altri soldi per ripristinare le funzionalità del portale. L’uomo, pregiudicato, è noto alle cronache locali perchè più volte condannato per reati di minaccia, diffamazione e truffa. Ultimamente è stato denunciato anche per stalking e minacce da un avvocato di Venafro.