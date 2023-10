di T.A.

Riflessioni opportune e necessarie su un trend (antipaticissimo, ad onor del vero !) verbale del momento, ossia “Il Molise non esiste”. I molisani doc lo rigettano su due piedi e seduta stante, stante le belle, numerose e positive realtà sociali, umane, economiche, culturali, ambientali ed imprenditoriali che distinguono e caratterizzano in positivo questa terra del centro/sud, il Molise appunto. Positività a josa, dal che il rifiuto della bruttissima etichetta che i giovani molisani -a ragione- in primis accantonano e contestano senza ripensamento alcuno. Però sullo stupido ed insulso ritornello qualche considerazione va opportunamente fatta, partendo dalla domanda “pesante” : vuoi vedere che il Molise effettivamente non esiste, non tanto in quanto regione attiva e prospera, bensì come territorio che continua a restare privo di servizi e strutture essenziali alla crescita ? Ossia il Molise resiste, concetto indubbio e chiaro, nonostante non esistano in loco servizi necessari per un’attualità maggiormente positiva ed un futuro foriero di tant’altre cose belle. Un riscontro per esemplificare il discorso : la telefonia mobile che zittisce in Molise non appena si va all’interno della regione, superando qualche pur modesto rilievo. Non già alti monti e massicce catene, ma anche modeste colline ! Basta un colle e addio telefonia mobile ! Cellulari out ! Terzo millennio coi cellulari muti ed irraggiungibili in tasca ? Assolutamente inammissibile, stante la continuativa necessità dei collegamenti, dei rapporti, delle comunicazioni oggi giorno. Non è dato sapere se altrove in Italia accada altrettanto, ma si riferisce con certa cognizione di causa che non appena ad esempio ci procede sulla provinciale Atinense che dal Molise dell’ovest porta nel Lazio -esattamente dai Comuni molisani di Pozzilli, Filignano e relative frazioni ci s inoltra verso i centri laziali di Casalcassinese, Acquafondata ect.- i cellulari zittiscono, mancando la linea ! Altrettanto avviene se ci si incammina verso Conca Casale, piccolo Comune molisano dell’ovest : appena in salita e cellulari out ! Inconvenienti, supponiamo, che si ripetono in tant’altre aree interne del Molise. Perché avviene tutto questo ? La risposta esauriente ed esaustiva ai tecnici del settore, ma si ritiene di non essere tanto lontani dalla realtà delle cose affermando che mancano nel Molise interno le strutture, i servizi e i “ponti” necessari alla funzionalità della telefonia mobile. Ecco perché, mentre si rigetta motivi alla mano lo sciocco “Il Molise non esiste”, purtroppo va riconosciuto che nella nostra regione non esistano i servizi e le strutture necessarie per essere al passo coi tempi esigenti e velocissimi del terzo millennio. Una constatazione che penalizza abbondantemente ! L’unica soluzione auspicabile è che nell’immediato futuro le cose migliorino, così da poter affermare a tutto fiato “IL MOLISE ESISTE E RESISTE “, giust’appunto la volontà unanime dei molisani che vi vivono, vi risiedono, vi lavorano, vi studiano e vi operano a 360° !