Vox Populi di domani sera su Telemolise nella 21° puntata ci porta indietro nel tempo. Michele D’Alessio propone questa volta un intervista da lui realizzata nel 1987 a Mario Di Ianni, allora Assessore Regionale in quota democrazia Cristiana.

Fa sicuramente un certo effetto rivedere e riascoltare un politico venuto a mancare a soli 60 anni. Vox Populi e per populi intendiamo la gente comune rimpiange i politici di ieri non riconoscendo in quelli di oggi pari capacità e spirito di servizio. Probabilmente ascoltando Mario Di Ianni si avrà la conferma di quanto i più sostengono. Il politico di Cerro al Volturno, Sindaco del suoi paese per 18 anni si spese molto per il suo Comune in particolare, ma anche per tutto il territorio isernino e campobassano.

Ai 4560 voti ricevuti nel suo primo mandato in Regione si registrò un quasi raddoppio, 8260, nel secondo. Premiato dagli elettori a ragione! Nel programma previsto anche un simpatico intermezzo con l’allora giovanissimo Maurizio Santilli alle prime armi nel mondo artistico. Si parlava allora come ora delle difficoltà che incontrano i nostri talenti per affermarsi. Maurizio ce l’ha fatta con pieno merito.

Lo ascoltiamo mentre da voce a Sandro Ciotti che intervista Sivori, Liedolm, Pesaola, Ericson, l’avvocato Agnelli e da ultimo il pugile Patrizio Oliva. IL programma Vox Populi va in replica anche mercoledì alle ore 16:00 sempre su Telemolise ed è visibile in Abruzzo al canale 96, a Roma e nel resto del Lazio al canale 880 e sul sito www.telemolise.com nella sezione trasmissioni o sul canale youtube.