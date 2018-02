Vox Populi in onda martedì 6 febbraio su Telemolise canale 11 alle ore 21:00 ed in replica mercoledì 7 febbraio alle ore 16:00 visibile anche in Abruzzo al canale 96 ed a Roma e nel resto del Lazio al canale 880 del digitale terreste, è interamente dedicata a Padre Tito Amodei, il religioso ed artista molisano venuto a mancare pochi giorni prima del suo 92° compleanno.

I funerali nella Basilica del complesso della scala Santa in San Giovanni in Laterano a Roma dove il viveva ed operava da anni. Alle esequie le massime autorità della congregazione dei frati passionisti ai quali lo stesso Padre Tito apparteneva.

Michele D’Alessio che cura il programma raccoglie molte testimonianze dei presenti al rito religioso e nella seconda parte di Vox Populi ci fa ascoltare Padre Tito vivo con interviste datate a partire dal 1987 e la testimonianza di Agostino D’Alessio cugino di Padre Tito.