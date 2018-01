L’appuntamento con il programma settimanale VOX POPULI torna martedì sera su TELEMOLISE alle ore 21:00 con replica mercoledì alle ore 16:00 visibile anche in Abruzzo al canale 96 ed a Roma e nel resto del Lazio al canale 880 e sul sito WWW.TELEMOLISE.COM Vittorio Nola il manager venafrano che per anni ha retto le sorti del locale consorzio di bonifica azzerando le passività e dando nuovo impulso all’agricoltura, negli ultimi mesi è stato molto critico sia sul commissariamento dell’ente che sulla recente legge che regola in Regione tali enti.

Qual è oggi la sua posizione sia sulle esperienze passate che sulle prospettive future non solo di Venafro ma dell’intera Regione? Michele D’Alessio che conduce il programma, non mancherà di certo di stimolarlo su questi ed altri temi. Spazio poi nel programma alla solenne cerimonia religiosa nella chiesa Santa Maria Assunta di Iermia in occasione della ordinazione diaconale di Gianfranco Zuppa.

Per Mons.Camillo Cibotti un momento di gioia dopo il dolore per i presunti , per ora , comportamenti non evangelici di qualche componente della famiglia presbiterale della diocesi da lui governata. La vocazione al sacerdozio di questo giovane è maturata all’indomani dell’incontro con la comunità di Fra Pio il religioso molto stimato al quale il Vescovo ha affidato la responsabilità di essere l’esorcista della diocesi.