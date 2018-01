VOX POPULI il programma settimanale di TELEMOLISE giunto al 17° puntata ed in onda questa sera alle ore 21:00 con replica domani alle 16:00 si apre con un servizio su Irnerio Musilli, malato di SLA ( sclerosi laterale amiotrofica) ricoverato presso la GEA MEDICA di Isernia dove da tre anni combatte con animo forte contro questo male. Com’è la sua giornata? Quali le aspettative di vita? Riesce a sostenere le sue due figliole? IL servizio sanitario Regionale è sensibile concretamente verso il signor. Musilli?

Michele D’Alessio intervista lui ed alcuni amici che con frequenza vanno ad incontrarlo. In diverse regioni di Italia le leggi in tema di disabilità vengono concordate con le associazioni che rappresentano i disabili e gli interventi di supporto economico sono puntuali. Nel Molise siamo altrettanto sensibili? Pare proprio di no e VOX POPULI di questa sera ci spiega il perchè.

IL secondo servizio del programma è riferito alle problematiche di questi giorni in tema di sicurezza delle scuole e nelle scuole. Di questo parlano la dirigente scolastica Rossella Simeone e Lucia Di Rollo presidente del comitato genitori-docenti. IL programma fa tappa poi alla sala convegni della Camera di Commercio di Isernia dove l CIA (confederazione italiani agricoltori) ha svolto la sua assemblea elettiva, presenti tra gli altri il direttore Regionale Donato Campolieti ed il presidente provinciale Luigi Santoianni.