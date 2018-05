Vox Populi in onda stasera su Telemolise alle ore 21:00 ed in replica domani alle ore 16:00, giunto alla puntata n.23, fa tappa ad Isernia, Sessano del Molise e Venafro.

IL gruppo industriale Cifolelli ha organizzato presso la propria sede aziendale un interessante convegno avente a tema “ecobonus & sisma bonus”opportunità e risorse per la riqualificazione del patrimonio immobiliare. Relatori di prestigio hanno illustrato ai presenti ‘sala gremita’ le strade da percorrere per ammodernare in termini di sicurezza efficienza e qualità il patrimonio immobiliare sia pubblico che privato.

Nella tappa di Sessano Mons. Camillo Cibotti ha messo a dimora la prima pietra della nuova casa di preghiera ‘divina volontà’. Fra Pio fondatore della comunità “totus tuus” ha fermamente voluto questa struttura che in meno di due anni sarà realtà pronta ad ospitare la comunità religiosa da lui fondata. Michele D’Alessio ha raccolto molte testimonianze sulla nascente opera e sul suo significato.

La terza tappa a Venafro lo stadio comunale dove si è svolta la settima edizione del triangolare di calcio “Maria Nucci” ; la solidarietà non resta mai in panchina. “Insieme per vincere” questo è il motto. Giampiero Nucci, il papà di Maria deceduta quando era una ragazza, ha commosso un pò tutti sia per quanto detto che per la dedizione in favore del prossimo che vive, oggi, lo stesso dramma vissuto, ieri, dalla sua famiglia.