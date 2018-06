Vox Populi, il programma settimanale di Michele D’Alessio in onda questa alle ore 21:00 ed in replica domani alle ore 16:00 fa tappa a Venafro-Parco Di Bona dove ha sede la scuola “moli.form” Molise formazione.

Finanziati dalla Regione Molise si stanno svolgendo e sono in agenda corsi di varia natura per ragazzi tra i 14 e 17 anni a titolo gratuito. Tra i docenti lo Chef Stefano Rufo reduce dai trionfi televisivi in fatto di cucina. Michele D’Alessio incontra il presidente della scuola Giacomo Garbil con il quale fa una ampia disamina delle opportunità lavorative future che questi corsi possono offrire ai ragazzi.

Non mancano loro dirette testimonianze. Spazio poi alla politica: Venafro ha un nuovo Sindaco ed un nuovo consiglio comunale! Alfredo Ricci, da Vice di Antonio Sorbo, con pieno merito occupa ora lo scanno più alto della casa comunale. Umore, sensazioni, propositi e tanto altro ancora nelle dichiarazioni sue e della sua squadra di governo.