Vox Populi il programma settimanale di Telemolise in onda questa sera alle ore 21:00 ed in replica alle ore 16:00, giunto alla puntata numero 38, fa tappa a Vastogirardi per la 107esima edizione de “Il volo dell’Angelo”, rito che si ripete ogni anno nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie e di San Nicola di Bari.

Le telecamere di Telemolise, presenti all’evento, hanno raccolto le testimonianze di fedeli e organizzatori della manifestazione, tra cui il priore della Confraternita Nicola Di Benedetto. Quest’anno la prescelta per rappresentare le istanze dei vastesi alla Madonna la piccola Ginevra Antenucci. Numerosi i presenti giunti anche da fuori regione e persino dalla lontana Argentina.