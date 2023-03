I prossimi appuntamenti elettorali per Regione Molise e Comuni molisani ? Beh …, i propositi degli elettori sono diversi e in taluni casi indecifrabili !

Due mesi alle elezioni amministrative in tanti Comuni molisani per designare i nuovi Consigli municipali e tre mesi all’appuntamento in cabina per eleggere la nuova assemblea regionale di Palazzo Vitale a Campobasso. Scadenze importantissime, attesa la loro determinante essenzialità. In ballo il futuro prossimo di tante realtà locali e di quella principe, ossia il consesso regionale, per cui l’attesa è tanta. Proprio per tutti ? Certamente, anche se con presupposti in taluni casi assai differenti. In effetti c’è chi attende impazientemente di andare a votare per scegliere e indirizzare, ma anche chi ha pareri diversi e finirà per fare tutt’altro e in modo inusuale una volta in cabina. Si prenda quanto trapela da un Comune molisano, un cui elettore informa di essere fortemente motivato di andare a votare -e meno male perché rinunciare al voto, diritto civile basilare, non è affatto cosa bella ed intelligente !- ma … difficilmente sceglierà ! Cioè !?! Mah ! Altro personaggio circa il voto regionale fa invece sapere che persistendo le carenze in ambito sanitario pubblico molisano non andrà affatto a votare, per protesta ! E’ proprio il caso di ribadire … Il voto questo sconosciuto !