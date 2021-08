di Tonino Atella

L’appuntamento alle Cascate del Volturno in località Cartiera di Castel San Vincenzo.

Niente da fare ! Giove Pluvio, il dio della pioggia degli antichi pagani, non promette niente di buono quanto a clemenza del tempo nella giornata odierna per cui gli ideatori ed organizzatori dell’antichissimo e storico rito delle Volturnali lungo le sponde fluviali nel Volturno Altissimo hanno deciso di rinviare il tutto di 24 h, esattamente al primo pomeriggio di domani domenica 29 agosto, sperando ovviamente nella clemenza, benevolenza e in un occhio di riguardo di … Giove Pluvio ! Sulla quaestio ecco quanto scrive Angelo Bucci, promotore dell’evento : “Causa previsioni avverse, il rito delle Volturnali è stato rinviato a domani, domenica 29 agosto dalle h 13 alle h 15 presso le Cascate del Volturno, in località Cartiera di Castel San Vincenzo”. In scena andranno, ricordiamo, vestali, sacerdotesse e tant’altro per una rievocazione storica in antichi costumi d’epoca che si preannuncia quanto mai unica, originale suggestiva.