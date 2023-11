di Redazione

Apprendiamo l’uscita dal gruppo consiliare di Volt ad Isernia di Umberto di Giacomo, Andrea di Rollo e Alex Paniccia. Dopo diversi mesi di ricerca di interlocuzione, per quanto rammaricati, prendiamo atto con questa comunicazione della loro definitiva distanza dal partito e dai suoi valori.

Ci auguriamo comunque che questo nuovo gruppo ricerchi il bene della comunità e nient’altro.

Noi di Volt, intanto, siamo certi che porteremo avanti le nostre iniziative per il bene di Isernia, delle sue cittadine e cittadini e in particolare dei suoi e delle sue giovani con la Consigliera Battista e la vicesindaca Vinci e continueremo a lavorare per una città e una regione migliore.

I coordinatori di Volt Molise

Angelica Ottaviano ed Alessio Presutti