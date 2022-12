La presentazione della domanda e la sua scadenza

Dall’UICI Molise,Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, riceviamo e volentieri pubblichiamo. Trattasi della ricerca di volontari in Molise per progetti di servizio civile universale. Il testo trasmesso dall’Unione : ”Sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale è stato pubblicato il Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale – Scadenza 10 febbraio 2023 Ore 14:00. É possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30 che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT. Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Regionale del Molise sono previsti un totale di 13 posti, di cui 9 per la sede di Campobasso e 4 sulla sede di Isernia.

Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda è possibile prendere un appuntamento con il referente regionale al numero 0874332207. Per scaricare la documentazione necessaria, accedere alla pagina:

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/bando-ordinario-2022/?fbclid=IwAR3nSL6cFPv-pkak9CBo8lJkEieB3HnXetjF0awbptH5kgMSlwxugFw09XE

Il presidente

Gaetano Accardo”