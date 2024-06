di Redazione

“Volevo solo giocare a ping pong” di Ciro Romano, è il titolo del libro che sarà presentato a Larino giovedì 20 giugno alle ore 18 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale.

L’evento rientra in “Percorsi in Biblioteca”, l’itinerario culturale promosso dal Lions club Larino di concerto con il Comune frentano. L’autore, Ciro Romano, vive a Salerno con la moglie, due figli e una cagnolina con tre zampe. È avvocato, abilitato alle Magistrature Superiori. Guarda il calcio dall’età di tre anni, e ne scrive per testate giornalistiche e pagine social. Prima per passione, poi per motivi professionali, diventa esperto di tifo radicale. Tiene conferenze e partecipa a dibattiti pubblici per l’abolizione alle limitazioni di legge al tifo e agli spostamenti delle tifoserie. Volevo solo giocare a ping pong è il suo primo libro. Il Libro è inscenato nel secondo dopoguerra. Nell’anticamera di un conflitto mondiale nefasto lo sport diventa un mezzo di propaganda ideologica. Ma la vita dei campioni non è mai facile ed è tra il campo e gli spalti che si apre un varco di pace e ribellione. Storie e aneddoti di un mondo non troppo lontano si alternano fra le pagine di questo libro. Fra un golpe e una rivoluzione, ai garofani di Lisbona e alle strade di Budapest fanno da contraltare campi di calcio, piscine di nuoto e piste di atletica. Con una scrittura che ha la voce calda di una cronaca appassionata, Ciro Romano disegna una mappa inedita degli anni della Guerra Fredda e di quel tempo – che forse non è mai passato del tutto – in cui una partita non era mai solo una partita. E in cui un pullman cinese che fa salire a bordo un campione americano di ping pong potrebbe cambiare il corso della Storia”. L’incontro moderato da Graziella Vizzarri, dopo i saluti istituzionali di Pasquale Gioia, Presidente del Lions club Larino, Giuseppe Puchetti, Sindaco della Città frentana e l’Assessore alla cultura Iolanda Giusti si snoderà in un dialogo tra il giornalista e docente Giuseppe Pucciarelli e l’autore.