Redazione

Camilla Caterina, la molisana che ha ingaggiato una battaglia senza esclusione di colpi con il ministero della Salute e con i vertici dell’Asrem e della Regione per conoscere la verità sul numero dei posti letto di terapia intensiva perché, a suo dire e secondo il parere di molti osservatori sarebbero stati inviati a Roma numeri non veritieri. Peraltro la Caterina ha presentato anche un esposto alla Procura della Repubblica, come pure il comitato dei familiari vittime Covid difesi dall’avvocato Vincenzo Iacovino, per accertare la verità.

Oggi Camilla Caterina si schiera con la giornalista Giovanna Ruggiero querelata dalla giunta regionale.

Di seguito il suo comunicato su fb:

Sono rimasta senza parole per ciò che è accaduto!! Una giornalista che viene QUERELATA dalla regione Molise per aver espresso con un commento su Facebook una sua opinione in merito alle terapie intensive ed ai numeri non conformi!!! Anzitutto Facebook è “stracolmo” di post e commenti di questo tipo anzi, molto più pesanti! Mi piacerebbe capire quindi il criterio del sorteggio per sceglierne uno! Dopodiché vorrei ricordare che io, Camilla Caterina, ho puntato il dito pubblicamente, facendo accuse precise e ben più pesanti, sin dal primo giorno! Credo quindi che il podio e la medaglia per la prima querela spetti a me!! Ma oltre questo è doveroso informare, e far sapere a tutti, che la sottoscritta ha fornito già da diverso tempo tutta la documentazione relativa alle terapie intensive, la stessa allegata alla mia denuncia, a Giovanna in qualità di giornalista interessata alla vicenda, oltre che aver approfondito con lei tutto il percorso effettuato facendo il riscontro con quegli atti!! Come del resto ho già fatto e faccio con chiunque voglia approfondire e condividere il fine di questa battaglia!!! Ritengo quindi sia stata anche troppo corretta e discreta a non dire altro, pur essendo ben informata ed avendo piena consapevolezza della reale situazione!!! È davvero troppo tutto questo!!!

#iostocongiovanna!!!