di Redazione

Raccogliamo oggi il pensiero dell’attrice di origini Agnonesi Alessandra Mastronardi.

“Essendo io di origini familiari agnonesi ed essendoci venuta spesso durante la mia adolescenza, devo qui confermare che comunque Agnone è già “Capitale” per ben quattro volte.

In fatti è “Capitale” campanara in quanto ospita una Fonderia delle campane pluripremiata e conosciuta in tutto il mondo.

E’ “Capitale” casearia perché annovera numerose aziende di produzione di latticini raffinati ed esportati ovunque. E di cui ci sono laboratori ed importanti musei.

E’ “Capitale” del fuoco perché ogni dicembre si celebra la straordinaria ‘ndocciata, rito magico, misterioso e pirotecnico che celebra la tradizione millenaria dell’incamminamento dei pastori con le ‘ndocce verso i presepi, evento ormai largamente conosciuto e festosamente partecipato.

Poi è “Capitale” museale/religiosa perché custodisce cospicue Chiese che ospitano molte ed autentiche opere d’arte di molteplici epoche e che richiamano ogni anno tantissimi visitatori.

E poi infine Agnone è famosa anche per i suoi artisti, uomini di cultura e delle professioni, e poi artigiani mirabili che riescono pur se in tante difficoltà a tenere in vita esecuzioni e segreti di bottega che altrimenti si estinguerebbero.

Non a caso Agnone è stata definita l’Atene del Sannio per questo crogiuolo di storia, scienze, religiosità ed artigianato che ne fanno una continua meta di turisti, appassionati e devoti, da ogni dove.”