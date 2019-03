In occasione del Service di zona intitolato “Vivi l’arte per la Ricerca”, il Rotary Club di Termoli invita gli artisti del territorio a contribuire attraverso la donazione di un’opera personale, che la nostra associazione metterà in vendita in occasione del suddetto evento (che avrà luogo dal 12 al 14 aprile 2019), il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione DD Clinic Research Institute Onlus.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle patologie neurodegenerative e malattie genetiche rare.

Le opere saranno esposte pubblicamente (il luogo dell’esposizione sarà successivamente comunicato) e sarà dunque occasione per farsi conoscere. A margine dell’esposizione, precisamente il 12 aprile, è previsto un convegno al quale prenderà parte personale medico specializzato per illustrare nello specifico aspetti correlati alle patologie in oggetto.

La mostra si concluderà invece domenica 14 aprile con un convegno culturale. Gli artisti interessati potranno chiedere maggiori informazioni o comunicare la propria adesione scrivendo alla mail [email protected] o telefonando (o inviando un messaggio via WhatsApp) al seguente numero di telefono 349.0548524 (Roberto), 328.1376028 (Raffaella).