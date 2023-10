di T.A.

Vivere alle Maldive, in Costiera Amalfitana, in qualche città d’arte italiana o sui monti alpini tra acqua ed aria purissime? Si, è una soluzione, un desiderio per tanti, ma non per tutti. C’è a chi piace avere e fare tutt’altro ! Ad esempio ritirarsi beatamente a vivere sulla collina molisana dell’interno, senza tante comodità ma di contro con una ricchezza unica : la natura e i suoi animali ! Il nostro, che si preferisce non citare giuste le sue giornate assolutamente semplici e naturali, l’interlocutore che segue -si scriveva- “se la fa” con gallinelle, con “il conte taccola” della famiglia dei corvidi assai simili al corvo comune, con mici, cani e via discorrendo. E, contento lui, contenti tutti, in primis gli animali di tutte le specie che gli girano intorno h 24. In effetti ne parla volentieri. “Queste gallinelle-afferma il tizio- erano pronte per la padella, dopo aver smesso di fare uova. Convinsi il contadino a darmele ed oggi, rimesso il piumaggio, amano fare il loro naturale e rigenerante bagno di terra che tanto le aggrada”. Quindi “Il Conte Taccola”. “Mi porta di tutto -aggiunge l’abitante della collina molisana- e spesso mi gratifica con bellissime foglie, evidentemente pensando che mi siano gradite come lo sono a lui. Circa il suo sesso però qualche dubbio mi assale : e se si trattasse della … Contessa Taccola ? Mah ! Il dubbio è forte !”. Infine cani e gatti. “Quando accarezzo il micio -fa sempre l’interlocutore animalista- il Conte Taccola, o la Contessa …, si avvicinano, si strofinano a me ed evidenziano abbondanti dosi di gelosia ! Non c’è da fare : uomini, donne ed animali sono tutt’uno, figli tutti di questa stessa Terra !”. Dopodiché si rituffa beatamente nel suo mondo …