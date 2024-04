di T.A.

Interessante e variegata iniziativa sociale, culturale ed ambientalista a Capracotta, iniziata in aprile e che si concluderà nel corso del mese di maggio. Titola “VIVERE CON CURA A CAPRACOTTA IN MOLISE” ed è promossa da Casa delle Erbe “Irene” dell’Auser di Capracotta, in collaborazione con la Pro Loco. Quest’anno l’appuntamento taglia il 22.mo anno di attività ed in ragione di tanto è quanto mai fitto. Per i dettagli si rimanda all’allegato qui pubblicato.