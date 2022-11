Dopo l’adesione e l’accoglienza del dirigente Francesco Delzio e delle docenti alunni e famiglie della scuola Iovine di Campobasso presso la quale si è recata la professoressa Iolanda Fratangelo che sta partecipando attivamente all’iniziativa, per ritirare i quadrati di lana confezionati dai bambini insieme a nonne e mamme, sarà la volta dell’istituto Montini di Campobasso.

Il giorno giovedì 3 novembre alle ore 12,00 la responsabile del CAV Liberaluna e la psicologa si recheranno presso la scuola Montini ospiti della dirigente Agata Antonelli, per ricevere i quadrati realizzati dagli studenti.

Il Progetto Viva Vittoria è stato accolto con entusiasmo dalle classi della scuola primaria IC Montini Campobasso plesso Mascione e da alcune classi della primaria Giovanni Paolo II,facenti parte dello stesso Istituto. Il plesso di Mascione ha condiviso con le famiglie la lodevole iniziativa, che hanno risposto fattivamente con la realizzazione dei quadrati allestendo dei veri e propri laboratori domestici. A scuola si sono realizzati con telai rudimentali dei manufatti che hanno dato libero sfogo alla creatività dei bambini, riscoprendo il piacere di lavorare insieme. Le docenti del plesso Mascione e delle classi del plesso Giovanni Paolo II hanno curato la realizzazione dei quadrati. Il plesso di Mascione si è avvalso della collaborazione dell’Associazione Nuova Scuola di Mascione con alcuni dei suoi soci che hanno realizzato quadrati per Viva Vittoria Campobasso. Il 20 novembre ogni persona che ha partecipato alla realizzazione dei quadrati potrà vedere in piazza Vittorio Emanuele a Campobasso la propria opera unità ad altre, tutti insieme per dire no alla violenza.