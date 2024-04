di T.A.

Un importante e significativo progetto è in procinto di essere presentato alla Liberty di Venafro. Trattasi di PROGETTO VIVA VITTORIA ISERNIA, di cui si parlerà l’8 aprile prossimo (h 18) presso la tipica struttura venafrana del rione Ciaraffella. Tale progetto avrà poi la sua attuazione con la posa in opera il 23 e 24 novembre del corrente anno di coperte su Piazza Andrea d’Isernia nel capoluogo pentro. Per saperne di più e conoscere nei dettagli l’iniziativa si è invitati alla conferenza stampa di presentazione dell’8 aprile prossimo (h 18) alla Palazzina Liberty di Venafro.