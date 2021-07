di Tonino Atella

Il Creatore ? Eccezionale ! La conferma arriva da Venafro, esattamente dalla vicenda, meglio dalla “telenovela” -vista la storia infinita..- che riguarda la zona del “povero” pollone di pioppo a ridosso del laghetto di Ciaraffella a Venafro su cui si è appena abbattuta la volontaria azione distruttiva dell’uomo, spazzando via in men che non si dica la nuova vita vegetale -appunto il pollone di pioppo- che era venuta meravigliosamente su da radici di pioppo presunte marce, tant’è l’illogico taglio perentorio dei mesi addietro. Giorni appena passati poi l’ennesima azione distruttiva del nuovo magnifico pioppo nato dal pollone, a sua volta tagliato di netto e fatto sparire, nonostante l’amore con cui i residenti di Ciaraffella l’accudivano ! “Già -vi chiederete- ma che c’entra in tutto questo l’eccezionalità del Creatore ?”.

E’ presto spiegato. “Colui che tutto può” sta facendo venir su dalla radice dell’altro pioppo attiguo, anch’essa ritenuta marcia dal che l’iniziale taglio perentorio, un nuovo pollone di pioppo che nel breve darà vita ad altro magnifico pioppo per abbellire Ciaraffella e distribuire ombra, frescura ed aria salubre, sempre che qualcuno non torni a decidere di tagliare ed abbattere ! Già, l’azione distruttiva dell’uomo è tanta, ma per fortuna a monte c’è, come scritto nell’incipit, l’eccezionalità del Creatore che in un batter d’occhio ha creato il nuovo pollone di pioppo di Ciaraffella, sperando che nessuno questa volta lo tocchi in modo da consentirgli una crescita meravigliosa. E’ l’augurio di giovani, adulti ed anziani di Ciaraffella che accudivano con tanto amore il precedente pollone appena tagliato e che sperano adesso di potersi dedicare alla nuova vita vegetale, proteggendola come Il Creatore -pensiamo …- auspica !