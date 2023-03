Nuove frontiere alimentari ed innovazioni nei sistemi di vita, per una esistenza più sana e per risparmiare con la tasca

La testimonianza di una determinata giovane venafrana che ha scoperto nuove strade per vivere meglio

Secondo millennio da fronteggiare con metodi ad hoc ? Voglia di innovare per una vita più sana, percorrendo strade alimentari alternative ? Ritorno a prodotti e sapori naturali maggiormente confacenti alle necessità del nostro fisico, rifuggendo da ricercatezze particolari in tavola figlie dello sfrenato consumismo moderno ? Miscelate il tutto e viene fuori la bella e simpatica vicenda appresa da una giovane venafrana che da tempo ha trasformato dalle fondamenta i propri sistemi esistenziali, scoprendo nuove frontiere del “fai da te” in casa. Il racconto in tutta convinzione della sorridente venafrana . “Non compro pane da una decina di anni -attacca la determinata giovane- preferendo farlo da me col lievito madre. E’ saporitissimo, mi diverto e risparmio. Vi sembra poco ?”. Assolutamente no, anzi ! “Tutte qua le tue innovazioni in questo inizio di secondo millennio ?”, le abbiamo chiesto. E lei, soddisfatta delle nostre condivisioni, ha proseguito con un nuovo e largo sorriso : “C’è dell’altro. Ho approntato un piccolo orto sul terrazzo di casa ! Coltivo verdure di vario tipo, ovviamente optando per coltivazioni adeguate agli spazi ridotti. Mangio tanti prodotti della terra coltivati a casa, che mai avrei immaginato di mangiare. In effetti ho scoperto la verdura in età avanzata ed assicuro che non la lascerò più, sentendomi benissimo in salute e con la mente perfetta ! Così facendo inoltre con pane e verdure prodotti in casa ottengo anche cospicui risparmi economici e scusate se è poco”. Chapeau carissima … e buon appetito coi tuoi salutari prodotti naturali domestici ! In un prossimo articolo, consenziente la protagonista, riporteremo le sue generalità o quanto meno le iniziali, mentre ci illustrerà altri interessanti dettagli dei propri particolari metodi di vita.