Com’è cambiata la vita nei Comuni molisani col sopraggiungere dell’era tecnologica del terzo millennio !

Si vive prevalentemente in solitaria tra tv, pc, telefoni, consolle musicale, video giochi ect. e ne sono la conferma i circoli socio/culturali, o scomparsi o pochissimo attivi e frequentati

I cambiamenti dei tempi moderni di questo secondo millennio appena iniziato. Risultano profondi, tanto da aver trasformato di netto abitudini e comportamenti umani. Un tempo ci si incontrava di frequente e si stava assieme con reciproco piacere. Oggi, sotto l’incalzare dell’invasiva era tecnologica che tanto ha apportato ma altrettanto ha sottratto, molto è cambiato in fatto di atteggiamenti umani e modi d’interfacciarsi. Anni addietro si usciva a sera sul corso, per strada o nella piazza principale del Comune di residenza e s’incontravano decine di concittadini ambosessi con cui parlare, discutere, confrontarsi, intrattenersi ed approfondire questioni locali o nazionali. Temi vari che tanto interessavano ed accaloravano. Ci si fidanzava anche per strada, in piazza e tante felici unioni matrimoniali sono sbocciate proprio nel vicolo di paese o sullo spiazzo del centro storico, diventando durature ed indissolubili nel tempo grazie a figli e nipoti arrivati negli anni a venire. Cosa resta di siffatti bellissimi sistemi di vita dei tempi andati ? Ben poco, se è vero com’è vero che di sera oggigiorno ci s’incontra raramente per il semplice fatto che tv, pc, videogiochi, consolle musicale, telefonini ect., alcuni cioè dei prodotti dell’era tecnologica moderna che viviamo, ci hanno come “catturati”, tenendoci al chiuso tra le quattro mura domestiche o portati a vivere in solitaria e non già con gli altri, come positivamente accadeva in passato. Vita d’insieme, incontri col prossimo quindi ridotti all’osso e gli effetti purtroppo negativi sono sotto gli occhi di tutti. La solitudine prevale sulla socializzazione, una constatazione tutt’altro che positiva ! Una volta si trascorrevano piacevolmente ore assieme e in compagnia di tant’altri, oggi si vive da soli, sì circondati da tanta tecnologia moderna di secondo millennio, ma per un’esistenza arida e povera di calore socio/umanitario. Tanti gli esempi al riguardo, compresi quelli dei circoli socio/ricreativo/culturali del tempi trascorsi presenti una volta in quasi tutti i Comuni piccoli e grandi del territorio molisano, prima della loro progressiva scomparsa o riduzione di interessi e partecipazione popolare. Un tempo vi erano al loro interno vita sociale, attività varie, iniziative di ogni genere, continue presenze umane ed appuntamenti bellissimi ed irrinunciabili nel corso dell’anno. Adulti, pensionati e giovani li frequentavano quotidianamente e ben volentieri, trovandovi significativi interessi. Rappresentavano punti e momenti d’incontri utilissimi sul piano sociale e tanto dell’esistenza locale veniva ideata e prendeva le mosse proprio da tali circoli, a prescindere dal loro spessore artistica e culturale. Era comunque un vanto appartenervi, un piacere far parte di quella specifica famiglia sociale e le iscrizioni si contavano a decine, per non dire a centinaia. Taluni di tali circoli erano rinomatissimi e dalle intitolazioni altisonanti, altri meno, ma tutti belli ! Poi, come detto, ecco sopraggiungere la mannaia della modernità che ha stravolto ogni cosa. Circoli sociali che scompaiono, altri che perdono iscritti, altri ancora che sopravvivono ma producono pochissimo, attirando nient’affatto. S’immiserisce così la vita associativa in presenza nei centri molisani, mentre spadroneggia l’esistenza umana in solitaria ! L’inversione di tendenza per rilanciare, rifondare e ritrovare ogni cosa in ambito sociale? Certamente ci vorrebbe, sarebbe auspicabile al massimo, ma francamente appare impresa ardua. Volete provarci ? Fate benissimo e saremo i primi a seguirvi, assieme a tant’altri sulla stessa lunghezza d’onda che non intendono arrendersi al “nullismo” imperante, rifuggendo da poltrona, tv e divano di casa !