Coldiretti Molise così come ha già fatto la Confederazione a livello nazionale, lunedì 19 e martedì 20, incontrerà gli schieramenti che si confronteranno il quattro marzo nella elezione dei rappresentanti del Molise nel Parlamento nazionale.

Gli appuntamenti sono previsti presso il salone della Federazione regionale, siti in via D’Amato a Campobasso, e sono stati invitati a partecipare tutti i candidati di ciascun schieramento. Si comincerà oggi alle ore 16 con lo schieramento del Leu (Liberi e Uniti), e successivamente con i candidati del Movimento Cinque Stelle. Martedì pomeriggio, sempre alle ore 16, si riprenderà con lo schieramento di centro-sinistra e si concluderà alle ore 18 con il confronto con i candidati di centro-destra.

Saranno queste quattro occasioni per confrontarsi con quanti aspirano ad essere eletti al Parlamento nazionale, verificando al contempo la loro disponibilità a sottoscrivere l’impegno a sostenere, in caso di elezione, il Manifesto predisposto da Coldiretti, contenente 5 proposte a costo zero per i primi 100 giorni di legislatura, nonché una serie di altri punti aggiuntivi che propone Coldiretti Molise.

Le proposte vanno dalla etichettatura, la madre di tutte le battaglie, all’istituzione del Ministero del Cibo ai processi di semplificazione, al togliere il segreto sulle importazioni, all’adozione, infine, della legge sui reati agro-alimentari.

A questi 5 punti nazionali Coldiretti Molise richiede ai candidati l’impegno a sostenere le filiere corte, quello per la promozione di misure a sostegno della zootecnia, quello di promuovere iniziative a tutela dell’ambiente, quelle per favorire sempre più l’accesso delle imprese agricole al sistema assicurativo agevolato.

Tutti questi temi ed argomenti che Coldiretti Molise svilupperà in 5 convegni monotematici che organizzerà nei prossimi 15 giorni ed ai quali inviterà tutti i candidati molisani.