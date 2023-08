SERATA ARTISTICA A CASTEL DEL GIUDICE PROMOSSA DAL COMUNE

I Comuni nel periodo s’ingegnano per quanto possono al fine di offrire a residenti, turisti e visitatori serate all’insegna del piacevole e rilassante periodo agostano, frammisto ad arte, musica, canto e spettacoli in genere. Esattamente quanto in programma sabato 12 agosto a Castel Del Giudice dove a partire dalle h 21.00 in piazza Marconi si preannuncia un appuntamento artistico d’indubbio spessore e richiamo. Lo propone l’ente locale e titola “Vissi d’arte” a significare un evento ricco d’arte canoro/musicale nel solco del “bel canto” e della musica leggera anche d’oltre oceano. Si esibiranno il soprano Antonella Inno che proporrà aree liriche, melodie di musica leggera e Roberto Di Carlo alla tromba, quest’ultimo apprezzata “Voce Louis Armstrong”. Il piacere, una volta a Castel del Giudice, sarà doppio : sia per la frescura serale in altura e sia per la valenza dell’offerta artistica.

T.A.