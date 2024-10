di T.A.

Gran bella iniziativa per riunire, stare assieme, visionare cose belle ed apprendere novità interessanti. Il tutto avverrà domenica 3 novembre a partire dalle h 9.00 a Venafro. L’associazione “Il Nido” organizza infatti una giornata libera e gratuita ai musei venafrani di Castello Pandone ricco di tanto comprese le artistiche formelle di alabastro, a quello di natura bellico Winterline che mette in mostra reperti ed altro degli ultimi conflitti mondiali ed al ricco Museo di S. Chiara, con pezzi pregiati in mostra tra cui reperti di epoca romana, la bellissima statua di Venere e gli storici Scacchi di Venafro, i più antichi d’Europa risalenti al IX° sec e rinvenuti in località Chiaione, periferia ovest di Venafro e compenti di arredo funebre di antico guerriero. La giornata, informano gli organizzatori, inizierà in piazza Castello Pandone alias Piazza Totò, attraverserà l’intero centro storico e si concluderà con gustoso aperitivo al rione Porta Nova. Per partecipare prenotarsi al 331/7589705. E buon divertimento con la ricca e preziosa storia venafrana.