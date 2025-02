di Redazione

Palazzo San Giorgio ha ospitato una visita davvero speciale. Gli alunni della 3 A e 3 D della Primaria Giovanni Paolo II dell’istituto Montini di Campobasso sono stati accolti dalla Sindaca Marialuisa Forte. Piccoli consiglieri per un giorno, i bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno preso posto nell’aula consiliare e hanno avuto un vivace dialogo con la prima cittadina, che ha spiegato loro il funzionamento della massima istituzione cittadina. Durante l’incontro, i giovani studenti non hanno esitato a fare richieste: tra le più originali, la creazione di un Museo della Pace. Successivamente, si sono esibiti in divertenti sketch, dimostrando di conoscere molto bene le regole democratiche che sono alla base della res pubblica. Gli alunni hanno anche consegnato alla sindaca un ritratto fatto a mano, molto somigliante, e un album di disegni in cui hanno illustrato il loro ideale di città, piena di giardini, giochi, biciclette e una bella biblioteca. Tra le richieste degne di nota, oltre al Museo della Pace, c’è quella di liberare il centro della città dalle auto almeno una volta al mese per restituirlo ai più piccoli e la Festa del gelato. Al termine della seduta, la sindaca Forte ha consegnato a ciascun bambino la propria carta d’identità, regalando loro un momento indimenticabile. La visita si è conclusa con la classica foto di gruppo di rito, un ricordo speciale di una giornata davvero unica.