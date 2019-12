Ancora un gruppo di bambini in visita in Questura per iniziare a conoscere l’attività della Polizia di Stato. 8 piccoli alunni della Scuola Materna Primaria “Suore Apostole del Sacro Cuore” di Isernia, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, accompagnati da un tutor, hanno potuto vedere i poliziotti al lavoro.

Simpatico l’incontro con gli operatori della Sala Operativa: da qui, via radio, i bambini hanno scambiato alcune battute con i poliziotti della Squadra Volanti impegnati nell’attività di controllo del territorio ai quali hanno augurato “buon lavoro”. I bambini hanno incontrato anche gli agenti della Sezione di Polizia Stradale, provando l’emozione di sedersi nell’auto o sulla moto della Polizia.