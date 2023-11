di T.A.

Anni addietro venne affissa una significativa tabella stradale lungo la statale 85 Venafrana, esattamente all’altezza di Basilica di San Nicandro ed annesso Convento Francescano della città. Vi si leggeva “VISITA I LUOGHI DI CULTO DI SAN PADRE PIO” e sulla stessa tabella impressa l’immagine dei predetti luoghi di culto e preghiera, importanti per aver ospitato sul finire del 1911 l’allora 24 giovane Frate, Padre Pio. Quegli, all’epoca dall’incerta salute, era stato appena visitato a Napoli da luminari della scienza medica e lungo la strada di ritorno in Puglie venne fatto fermare al Convento di Venafro per riposarsi e riprendersi. Cose puntualmente avvenute, tant’è che il 24enne Padre Pio poté riprendere dopo 40 giorni di permanenza a Venafro il viaggio di ritorno in Puglie. Alla luce di siffatti avvenimenti dalla rilevanza assoluta circa la progressione di fede del Frate del Gargano, anni addietro la Provincia Monastica di Venafro ritenne a ragione di realizzare ed installare sulla statale 85 Venafrana, mentre questa transita dinanzi a Basilica e Convento venafrani, la citata tabella affinché i viandanti su gomma sapessero dell’importanza del sito religioso in tema per aver accolto il giovane Frate dalle Stimmate e si fermassero a visitare la cella che lo ospitò e tant’altro di Basilica e Convento venafrani. Tutto bene ? Si, finché il rifacimento del tratto di statale dinanzi ai siti religiosi in argomento e la realizzazione di una nuova e più sicura curva stradale non hanno finito per “tagliare fuori” la tabella in questione, impedendone la visione e la lettura da parte dei viaggiatori in transito. La tabella cioè oggi non è più leggibile, né si è provveduto a spostarla risistemandola lungo la statale, perché tutti continuino a leggerla ed apprendere. Si chiede proprio tanto, trattandosi di spostare di pochi metri una tabella stradale modesta nelle dimensioni ma importante per il contenuto? E’ la maniera giusta, pensiamo, per informare tutti dell’importante permanenza venafrana del 24enne Padre Pio, invitando chi transita a visitare il luogo di culto e di preghiera del Santo dalla Stimmate, ossia Basilica e Convento che ospitarono e nei quali professò la propria fede San Padre Pio. Sarà anche l’occasione giusta per rilanciare i siti religiosi in tema, dopo le riduzioni estive varate dai vertici della Provincia Monastica di Foggia stante le carenze di vocazioni e la riduzione dei frati francescani vocazionali.