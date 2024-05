di Redazione

Sesto Campano, 8 maggio 2024 – Gli studenti del Liceo Scientifico “Giordano” di Venafro, accompagnati da alcuni docenti, hanno visitato lo stabilimento Colacem di Sesto Campano, azienda tra i leader nel settore della produzione di cemento. La visita si è svolta in diverse fasi, durante le quali gli studenti sono stati accompagnati da dirigenti e tecnici della Società.

La giornata è iniziata con una sessione di induzione alla sicurezza, dove sono stati consegnati i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), essenziali per accedere alle aree produttive. Successivamente, è stata presentata l’azienda con i suoi impianti industriali, in Italia e all’estero, con un ulteriore focus sull’importanza del cemento e del calcestruzzo nella vita quotidiana e sulla sostenibilità ambientale. I giovani visitatori hanno poi scoperto il processo produttivo del cemento, dalla materia prima al prodotto finito e hanno discusso il tema della decarbonizzazione del settore, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi europei di neutralità carbonica. Il tour ha incluso una visita allo stabilimento produttivo, dove gli ospiti hanno potuto osservare da vicino i vari reparti dell’impianto e le tecnologie all’avanguardia, fino alla sala di controllo per la gestione di tutte le fasi di processo e ai laboratori, dove si svolgono analisi e controlli qualitativi. La giornata si è conclusa con una sessione di domande e risposte, durante la quale gli studenti hanno potuto soddisfare le loro curiosità e approfondire temi ambientali, dimostrando grande interesse e consapevolezza. Questa visita testimonia il concreto e costante impegno di Colacem nel dialogare in modo aperto con tutte le componenti della comunità, fornendo dati e informazioni utili a meglio comprendere la realtà.