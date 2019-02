Lunedì 11 febbraio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà in visita a Campobasso per incontrare il Governatore Toma, i sindaci di tutti i comuni molisani e i rappresentanti delle associazioni di categoria del comparto economico.

Il Premier presenterà il programma per il rilancio del territorio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che sarà realizzato da Invitalia attraverso un contratto istituzionale.

L’arrivo nel capoluogo è previsto per le ore 9,15 in elicottero e il Comune di Campobasso ha previsto, con un’ordinanza, delle limitazioni temporanee del traffico in alcune strade e zone della città che saranno interessate dal corteo (nella mappa, in rosso le zone coinvolte).

– Via Mazzini, tratto da incrocio Via Umberto a incrocio Via Veneto;

– Piazza Pepe, antistante Banca dell’Adriatico e tratto bar Lupacchioli a incrocio Via Palombo;

– C.so V.Emanuele, tratto da incrocio Via Palombo a incrocio Via Pietrunto;

– Via Palombo;

– Via Marconi, tratto da ingresso Piazzetta Palombo a Piazza Pepe;

– Parcheggio Sant’ Antonio Abate –Piazza Venezia. L’area in questione sarà riservata ai veicoli dei Sindaci e delle Autorità che parteciperanno alla cerimonia.

Le limitazioni saranno attive dalle ore 7.00 di lunedì fino alla conclusione della visita del Premier.