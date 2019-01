Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, non potrà essere presente al convegno di Isernia “Violenza sulle donne. Diamo voce al silenzio”, in programma domani, venerdì 25 gennaio 2019, per impegni istituzionali concomitanti.

“Il tema prescelto – si legge in un saluto che la Bongiorno ha inviato agli organizzatori – mi sta particolarmente a cuore – come cittadina e come ministro di questo governo, che non solo ha posto la lotta alla violenza sulle donne tra le sue priorità fin dai suoi primi passi ma ha anche concretamente operato per sconfiggerla.

Per questo esprimo il mio sostegno all’iniziativa, che stimola la riflessione su un aspetto cruciale della lotta alla violenza: incoraggiare le vittime a uscire dal silenzio e aiutarle a far sentire la loro voce”.