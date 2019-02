La Squadra Mobile ha dato inoltre esecuzione al provvedimento amministrativo dell’ammonimento, emesso dal Questore di Roma lo scorso 1° febbraio, a carico di G.G. di anni 62, residente a Pietracupa (CB).

L’uomo, già destinatario di analoghi provvedimenti del Questore di Ancona e del Questore di Campobasso, poneva in essere condotte vessatorie (stalking) nei confronti di tre diverse vittime che però ritenevano di non presentare querela e non attivavano in tal modo un procedimento penale nei suoi confronti.

Nell’ultimo caso, il 62enne aveva preso di mira una donna – con la quale aveva avuto una relazione, poi terminata e alla cui fine l’uomo non si era rassegnato – inviandole ripetutamente messaggi vocali ed sms molesti e dal contenuto offensivo e minaccioso. Nonostante la vittima avesse bloccato il contatto, lo stalker aveva continuato a molestarla telefonicamente, arrivando, lo scorso 16 gennaio a presentarsi a Roma sotto casa della donna.

Nei confronti del predetto è stato eseguito anche un ordine di carcerazione per cumulo pena, pari a un anno e 5 mesi di reclusione, emesso dalla Corte di Appello di Roma, in quanto precedentemente condannato, con due distinte sentenze del Tribunale di Roma, rispettivamente per i reati di violenza privata e molestia alle persone e violazione continuata degli obblighi di assistenza familiare.