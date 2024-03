Continua la lotta contro la Violenza Femminile . Nel prossimo evento “Femminicidio Ieri e Oggi”, organizzato dall’Onorevole Chiara La Porta e l’Onorevole Manuel Vescovi, con la moderazione dell’Avvocato Emanuela Fancelli, il 26 marzo alle ore 17:00 ,nell’auletta dei gruppi parlamentari alla Camera, avrà luogo un importante momento di riflessione sull’evoluzione della sensibilità su questo tema.

Un’analisi sulla lenta evoluzione dei pensieri e delle impostazioni culturali per approdare ad una vera sensibilità riguardo la violenza sulle donne. L’evento offrirà una testimonianza diretta e le voci delle associazioni che lavorano ogni giorno a sostegno delle vittime e dei loro figli, illuminando la strada verso un futuro di rispetto e uguaglianza.

“Riflessioni , testimonianze e dialogo aiutano a comprendere e così a supportare nel miglior modo possibile”, con queste parole l’On Vescovi annuncia il tema del convegno; più di un semplice incontro, quella del 26 marzo è un’opportunità per fare la differenza, per imparare, condividere e sostenere coloro che combattono quotidianamente. La presenza di chiunque sarà presente darà forza al messaggio e aiuterà a promuovere un cambiamento positivo.

Chiunque volesse partecipare può inviare una mail con il proprio nome e cognome e la data dell evento al seguente indirizzo mail emanuela.fancelli@libero.it oppure un messaggio whatsapp al 3209447563

redazione