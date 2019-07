Una violenta ed improvvisa grandinata, con chicchi grandi come palline da ping-pong, si è abbattuta sulla città di Venafro creando non pochi problemi alla cittadinanza.

A subire i danni maggiori le carrozzerie e i parabrezza delle auto in sosta o in movimento. Per non parlare dei danni provocati all’agricoltura. Con l’estremizzazione dei fenomeni atmosferici, una semplice grandinata, può trasformarsi in incubo mettendo a rischio anche la vita delle persone.