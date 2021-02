Negli ultimi giorni sono stati intensificati i controlli a carattere interforze disposti dal Questore di Campobasso, Giancarlo CONTICCHIO, presso la località sciistica di Campitello Matese, finalizzati a verificare il rispetto da parte della cittadinanza delle disposizioni stabilite, da ultimo, dal DPCM del 14 gennaio scorso per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto.

In tale ambito, il personale della Polizia di Stato, nell’ultimo fine settimana, ha sanzionato 10 persone provenienti dalle regioni limitrofe Lazio, Campania e Puglia, che si sono recate presso la località turistica in violazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 4 del citato DPCM, in ordine al divieto di spostamento tra regioni, valido fino al prossimo 15 febbraio, fatte salve le motivazioni previste dalla richiamata norma.

Paradossali sono state le giustificazioni addotte da alcuni degli avventori sanzionati: ad esempio una coppia ha riferito di avere necessità di raggiungere l’abitazione di un parente nel Comune di San Massimo, versione che dalla verifica effettuata dagli Agenti è risultata del tutto falsa; tre soggetti sanzionati hanno, invece, affermato di doversi recare a Campitello Matese per la rottura di un contatore nell’abitazione di un familiare, nonostante si trattasse di un giorno festivo.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e saranno intensificati in modo particolare nel corso del week-end.