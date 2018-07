A Filignano (IS), un sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione, per violazione alla misura di prevenzione in atto.

Il sorvegliato speciale, è stato sorpreso dai militari nel corso della notte, fuori dal proprio domicilio, non ottemperando cosi alle prescrizioni impostegli dalla competente Autorità Giudiziaria.