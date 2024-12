Proclamati i vincitori del contest fotografico “ImmaginARTI: cantieri di (ri)generazione”

Dal Comune di Castel del Giudice perviene quanto segue :

“Il fotografo molisano Lello Muzio si aggiudica il primo premio del concorso promosso dal Comune di Castel del Giudice e dal Centro di (ri)generazione nell’ambito del Bando Borghi Linea A del PNRR.

Si è conclusa la prima edizione del contest fotografico “ImmaginARTI: cantieri di (ri)generazione”, nato con l’obiettivo di scoprire il patrimonio materiale ed immateriale di paesi e spazi abitati per promuovere e valorizzare progetti di rigenerazione urbana. La cerimonia di premiazione è avvenuta giovedì 5 dicembre al termine del workshop “Biodiverso Culturale” nel corso di una cerimonia pubblica nella sala riunioni dell’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice. La giuria, composta dal presidente Fausto Podavini, Flavia Barca, Marina Berardi, Fabio Renzi, Emanuele Scocchera, Antonella Presutti e Alessandra Bonfanti, con il supporto del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi del Molise, del comune di Castel del Giudice e del RUP del progetto Centro di (ri)Generazione, si è riunita lo scorso 28 novembre per decretare i progetti fotografici vincitori tra i trenta candidati, ognuno di forte impatto visivo e tematico.

1° classificato: Lello Muzio – Progetto fotografico “Garze”

2° classificati: Carlo Gioia e Elena Zottola – Progetto fotografico “Il giorno in cui tornammo ai campi”

3° classificato: Patrick Scilabra – Progetto fotografico “Aeternitas”

Menzione speciale: Ilaria Turini – Progetto fotografico “Cartoline da un cantiere”.

Le foto premiate sono state stampate e resteranno nella disponibilità del Comune di Castel del Giudice per l’allestimento di un’esposizione permanente”.

T. A.