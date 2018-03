La scorsa notte nel Comune di Vinchiaturo una donna di quarantasette anni ha tentato il suicidio ingerendo una massiccia quantità di alcool e farmaci ma è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bojano.

A richiedere aiuto al 112 è stata la stessa donna che, dopo aver dichiarato di aver tentato il suicidio, ha interrotto bruscamente la conversazione. Tramite localizzazione dell’utenza chiamante i Carabinieri sono riusciti ad individuare l’area di provenienza della richiesta e ad inviare sul posto l’equipaggio dell’aliquota radiomobile che, grazie all’approfondita conoscenza del territorio, ha individuato l’abitazione.

I militari hanno trovato la donna, distesa sul letto in evidente stato confusionale, con farmaci e bevande alcoliche nelle sue disponibilità. La donna continuava a ripetere che voleva togliersi la vita e che aveva ingerito vari farmaci, pertanto i militari hanno prestato il primo soccorso in attesa dell’arrivo del 118 per il successivo trasporto della stessa presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso.