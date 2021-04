La palestra polivalente ubicata all’ingresso nord di Vinchiaturo sarà utilizzato come centro per vaccinazioni anti Covid.

I lavori di sistemazione della struttura sportiva per tale servizio, come da accordo tra Amministrazione comunale locale e Asrem, funzionerà tra qualche giorno appena arriveranno le dosi di siero per iniziare la campagna di immunizzazione dei cittadini del posto e dei paesi limitrofi.