di Redazione

Vincenzo Cimino, al vertice dell’Ordine regionale dei Giornalisti, è il nuovo presidente del Co.Re.Com. Molise. Nella tarda serata di mercoledì 6 dicembre la firma del decreto. Oltre a Cimino nella terna è stato indicato anche un altro giornalista, Daniel Cifelli. Terzo componente l’avvocato Adriano Iannacone. «Apprezziamo l’impegno ed il lavoro del nostro presidente Vincenzo Cimino sul fronte della comunicazione – hanno detto i consiglieri regionali dell’ordine dei giornalisti – e per questo siamo certi che la sua nomina porterà una rinnovata attenzione alle tante attribuzioni in seno al Co.Re.Com. Il Comitato regionale per le Comunicazioni tra le numerose funzioni assicura anche garanzia e controllo in materia di comunicazioni, esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione e propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale.

Avere ben due giornalisti all’interno del Comitato – continua la nota a firma dei consiglieri dell’Ordine dei Giornalisti del Molise – assicurerà all’organismo competenza e professionalità. All’interno dell’assetto istituzionale del settore delle comunicazioni, il Co.Re.Com svolge un ruolo essenziale e in progressiva evoluzione. Il Corecom, a tutti gli effetti, è un forte presidio sul territorio all’interno del sistema locale delle comunicazioni di cui deve essere attento interprete delle sue trasformazioni sotto un profilo tecnico, giuridico, economico e sociale. Le funzioni di garanzia – si legge ancora nella nota – sono

indirizzate a 360°: dai singoli cittadini, alle piccole e medie imprese del territorio molisano.

Siamo certi che il comitato, sotto la sapiente guida del presidente Cimino, svolgerà un lavoro importante anche per l’intero comparto dell’editoria molisana. Al nostro presidente i migliori auguri di buon lavoro.

Auguri di buon lavoro anche alla collega Viviana Pizzi nominata componente della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità. Ad maiora».