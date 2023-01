E’ la dura denuncia dei venafrani visto lo stato di tale verde pubblico

Un tempo -stante la convenzione Comune di Venafro/Azienda privata cittadina, oggi purtroppo non più in atto per mancato rinnovo- “Villa Maria”, ossia i giardini pubblici venafrani di Corso Lucenteforte, erano accoglienti al massimo, ben tenuti, puliti, in ordine e tanti erano i frequentatori quotidiani che vi si intrattenevano, trovandovi il massimo dell’efficienza. Verde curato, strutture e servizi all’interno di ”Villa Maria” ben tenuti, l’area dei giochi per i minori accogliente, pulita e sicura, bocciodromo, rettangolo per il gioco delle bocce e campetti polivalenti per basket, mini bici, pallavolo ect. a loro volta espressioni di pulizia e massima cura, la stessa casetta in legno originariamente adibita a bar/punto ristoro curata nei dettagli, il laghetto centrale quanto mai bello e ricco di acque limpide con suggestivo zampillo centrale e lungo i viali alberati non una carta a terra,ma tutto in ordine e pulito. Era insomma un gran bel vedere ed un piacevole stare a “Villa Maria” e tutti ne godevano- mamme con figli minori, giovani ed anziani- assolutamente soddisfatti dell’intero complesso naturale, un tempo gli storici orti cittadini e da decenni appunto giardini pubblici a disposizione della collettività !

Poi però un brutto e dannatissimo giorno tutto di colpo ha avuto termine e della bellezza pregressa di ”Villa Maria” è rimasto purtroppo solo il ricordo! Attualmente -e non ce ne voglia l’unico lavoratore rimasto da solo a cercare di pulire e tenere accogliente e in ordine la vasta area verde comunale, addetto che tanto si prodiga stante le proprie condizioni di salute ma che proprio non riesce da solo a fronteggiare la consistente mole di lavoro, una volta ritrovatosi non affiancato da altri addetti dopo il mancato rinnovo della precedente convenzione Comune Venafro/Azienda privata per la migliore tenuta della vasta area verde- attualmente “Villa Maria” è tutt’altro che accogliente ed ospitale, tant’è che in molti vista la situazione hanno smesso di frequentarla, non trovandovi più la sicurezza,la tranquillità e la bellezza di un tempo. In effetti verde eccessivo ed erba a josa dappertutto, strutture sportive sbarrate con lucchetti o abbandonate, laghetto centrale in totale disuso e degrado, rifiuti un po’ ovunque, casetta in legno assalita dagli immancabili vandali che l’hanno ridotta ai minimi termini frantumando vetri e tutto quanto era possibile danneggiare, campo di bocce nient’affatto praticabile ed area dei giochi per i piccoli non tenuta per niente bene. Fogliame, rami rotti e verde incolto praticamente ad ogni angolo e viali poco praticabili. Tanto il progressivo degrado che sono numerosi gli accessi sbarrati da robusti cancelli, appunto per prevenire pericoli e spiacevoli conseguenze alle persone. Insomma “Villa Maria”, tra l’altro non di rado al buio la sera, ha smarrito la sua proverbiale e suggestiva bellezza naturale ed ambientale che prima la contraddistingueva, attirando tanti abituali frequentatori ambosessi e di ogni età. Si saprà riportarla alle positività, alle attrattive perse per strada ? Ad augurarselo sono soprattutto i suoi frequentatori del passato, che intanto le hanno giocoforza girato le spalle, abbandonandola del tutto ! Dove si ritrovano oggi a Venafro i frequentatori di un tempo di ”Villa Maria”? Da nessuna parte ma restano desolatamente a casa, tappati nelle loro quattro mura, non offrendo la città la benché minima alternativa in fatto di ritrovi, servizi e strutture per il tempo libero del cittadino/a di ogni età.