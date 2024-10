Ha riaperto Villa delle Zucche, a Bojano, nota per le sue esperienze stagionali (le zucche in

autunno, la raccolta dei tulipani in primavera, quella dei girasoli in estate ).

Questa realtà ha il merito di mettere in contatto diretto le persone con l’ambiente contadino,

rivisitato in chiave moderna permettendo loro – tra le altre cose – di toccare per la prima

volta una balla di fieno.

Un’ esperienza semplice per promuovere l’agricoltura locale.

Villa delle Zucche è sempre accessibile anche a carrozzine grazie all’ assenza di barriere

architettoniche.

Per visitare il campo di zucche è sufficiente recarsi in loco e acquistare una zucca di

produzione a km 0.

Giorni di apertura: tutti i giorni, dalle 10:30 fino al calar del sole, fino al 3 Novembre 2024.

Per maggiori dettagli basta consultare la pagina instagram Villa delle Zucche al link:

https://www.instagram.com/villadellezucchebojano/

redazione