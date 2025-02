La questione della Villa Comunale di Cassino si fa sempre più grave: non solo i lavori procedono con ritardi inspiegabili, ma ora emergono anche pesanti accuse di irregolarità ambientali. Una situazione allarmante che ha portato i Carabinieri Forestali a entrare in azione per acquisire documenti in Comune.

Secondo quanto emerso, l’indagine sarebbe partita dopo una denuncia dell’Ansmi (Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana), sezione di Frosinone-Cassino. L’associazione ha segnalato un episodio inquietante: cumuli di rifiuti abbandonati nel cantiere della Villa Comunale, poi in parte interrati sotto uno strato di terra. Tra questi materiali si parlerebbe di vetro, plastica, ferro e persino componenti di autovetture.

Non solo rifiuti, ma anche sversamenti di sostanze pericolose

A rendere il quadro ancora più grave è la denuncia legata allo sversamento di liquami di vernice utilizzati per il lavaggio delle betoniere, che sarebbero finiti direttamente nel fiume Gari, con conseguenze potenzialmente devastanti per l’ambiente. Un vero e proprio disastro ecologico che ora è sotto la lente delle autorità.