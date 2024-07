di Redazione

In una giornata che promette di essere indimenticabile, la Royal Society of St George e l’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale si apprestano a riunirsi in uno degli angoli più suggestivi della Campania. Il prossimo sabato 12 ottobre 2024, alle 15:30, Giugliano in Campania, nella regale cornice della “Città Metropolitana di Napoli”, ospiterà il VII Evento dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale. Una celebrazione unica organizzata in sinergia con l’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola (Accademia Conservatrice) e, per la prima volta, con la prestigiosa Royal Society of St George. La manifestazione è sostenuta e patrocinata dalle amministrazioni pubbliche di comuni veri e propri gioielli di territorio parte dell’Antico Regno di Napoli come Ischitella, Pescolanciano, Melicucco e San Giacomo Morgeto, che si uniscono nel rendere omaggio a quest’incontro tra culture e storia. L’apertura del convegno vedrà i saluti istituzionali del Principe Christian Agricola di San Nicandro, figura di spicco del Sacro Romano Impero, insieme alle autorità civili e religiose. Un momento storico di rilevanza internazionale sarà arricchito dalla presenza, per la prima volta in Italia, del Re del Godenu, Togbe Osei III, a testimoniare il ponte di fratellanza e scambio culturale che tale evento intende consolidare. Proseguendo nella cornice di questo evento straordinario, la giornata sarà impreziosita dalla presenza e dall’expertise della giornalista Valentina Ciarlante, che avrà il compito di moderare le vivaci discussioni sull’aristocrazia, la storia e la cultura. Il convegno si avvarrà dei contributi di illustri relatori, ognuno dei quali esplorerà tematiche ricche di fascino e di profonda rilevanza storica e culturale.